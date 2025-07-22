Рашисты активно атакуют объекты энергетики Украины

https://racurs.ua/n208005-rashisty-sovershili-bolee-700-atak-na-obekty-energetiki-za-vremya-voyny-klimenko.html

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За час повномасштабного російського вторгнення зафіксована понад 700 атак на об'єкти енергетики. Енергетична інфраструктура України є однією зі стратегічних цілей ворога.

Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА.

Клименко наголосив, що для захисту об'єктів енергетики необхідне ефективне застосування систем радіоелектронної боротьби та посилення спроможностей мобільних вогневих груп. Крім того, необхідно розробити чіткі алгоритми допуску рятувальників ДСНС на місця ліквідації наслідків атак.