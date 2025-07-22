США выходят из ЮНЕСКО, фото: Needpix

https://racurs.ua/n208004-ssha-nachali-proceduru-vyhoda-iz-unesko-gosdep.html

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Сполучені Штати виходять зі складу Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Зазначається, що сьогодні США повідомили генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле про відповідне рішення.

У Держдепі стверджують, що подальша участь в ЮНЕСКО «не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів».

ЮНЕСКО працює над просуванням соціальних і культурних причин, що викликають розбіжності, і приділяє значну увагу Цілям сталого розвитку ООН, глобалістському, ідеологічному порядку денному міжнародного розвитку, що суперечить нашій зовнішній політиці «Америка понад усе», — вказано в повідомленні.

Рішення ЮНЕСКО прийняти «Державу Палестина» в члени організації є вкрай проблематичним, суперечить політиці США і сприяло поширенню антиізраїльської риторики в організації, — додали у Держдепі.

У Держдепі заявили, що подальша участь США в міжнародних організаціях «буде зосереджена на просуванні американських інтересів».