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Рашисты совершили очередную массированную атаку по объектам газодобычи Украины, фото: «Нафтогаз»

Рашисты ночью нанесли десятки ударов по объектам газодобычи — Нафтогаз

22 июл 2025, 19:43
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня, вкотре атакували українські об'єкти газовидобутку — здійснено десятки ударів дронами, є руйнування.

Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України»

Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів, — наголошує голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.

Источник: Ракурс


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