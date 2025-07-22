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Рашисты совершили очередную массированную атаку по объектам газодобычи Украины, фото: «Нафтогаз»
Рашисты ночью нанесли десятки ударов по объектам газодобычи — Нафтогазhttps://racurs.ua/n208003-rashisty-nochu-nanesli-desyatki-udarov-po-obektam-gazodobychi-naftogaz.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня, вкотре атакували українські об'єкти газовидобутку — здійснено десятки ударів дронами, є руйнування.
Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України»
Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів, — наголошує голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.
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