Последствия атаки российских беспилотников в Сумах, фото: Сумской городской совет

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У Сумах через масовану атаку російських безпілотників, яка сталася сьогодні, 22 липня, вдень, загинула жінка, також є травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі, а також транспортні засоби.

На місцях влучань працюють співробітники ДСНС. Громадянам надається вся необхідна допомога, — додали у відомстві.

У Сумській ОВА повідомляють, що загиблій було 60 років.

Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15.00. Є пошкодження будівель та автівок, — розповіли в ОВА,

До цього рашисти сьогодні також атакували безпілотниками Сумську громаду близько 13.00. Сталися влучання в Ковпаківському районі Сум. Були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі, а також були пошкоджені дитячий майданчик і вікна багатоповерхівок. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.