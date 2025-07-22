В Сумах из-за массированной атаки беспилотников погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208002-v-sumah-iz-za-massirovannoy-ataki-bespilotnikov-pogibla-jenschina-foto-video.htmlРакурс
У Сумах через масовану атаку російських безпілотників, яка сталася сьогодні, 22 липня, вдень, загинула жінка, також є травмовані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі, а також транспортні засоби.
На місцях влучань працюють співробітники ДСНС. Громадянам надається вся необхідна допомога, — додали у відомстві.
У Сумській ОВА повідомляють, що загиблій було 60 років.
Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15.00. Є пошкодження будівель та автівок, — розповіли в ОВА,
До цього рашисти сьогодні також атакували безпілотниками Сумську громаду близько 13.00. Сталися влучання в Ковпаківському районі Сум. Були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі, а також були пошкоджені дитячий майданчик і вікна багатоповерхівок. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.