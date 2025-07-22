Воєнний злочин, який скоїли російські загарбники у Торському на Донеччини, зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом росіян чекала відплата.

Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опубліковане у Фейсбук-сторінці бригади.

Те, що росіяни — вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося — кацапи в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням, — вказано в описі відео.