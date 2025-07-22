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Рашисты убили гражданского велосипедиста в Торском, скриншот видео
ВСУ ликвидировали россиян, расстрелявших гражданского велосипедиста в Торском (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208001-vsu-likvidirovali-rossiyan-rasstrelyavshih-grajdanskogo-velosipedista-v-torskom-video.htmlРакурс
Воєнний злочин, який скоїли російські загарбники у Торському на Донеччини, зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом росіян чекала відплата.
Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опубліковане у Фейсбук-сторінці бригади.
Те, що росіяни — вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося — кацапи в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням, — вказано в описі відео.
Суд не знадобиться — спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі, — додали у бригаді.