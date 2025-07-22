Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вбили цивільного велосипедиста у Торському, скріншот відео

ЗСУ ліквідували росіян, які розстріляли цивільного велосипедиста у Торському (ВІДЕО)

22 лип 2025, 18:36
999

Воєнний злочин, який скоїли російські загарбники у Торському на Донеччини, зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом росіян чекала відплата.

Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опубліковане у Фейсбук-сторінці бригади.

Те, що росіяни — вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося — кацапи в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням, — вказано в описі відео.

Суд не знадобиться — спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі, — додали у бригаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів