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Рашисти вбили цивільного велосипедиста у Торському, скріншот відео
ЗСУ ліквідували росіян, які розстріляли цивільного велосипедиста у Торському (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208001-zsu-likviduvaly-rosiyan-yaki-rozstrilyaly-cyvilnogo-velosypedysta-u-torskomu-video.htmlРакурс
Воєнний злочин, який скоїли російські загарбники у Торському на Донеччини, зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом росіян чекала відплата.
Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опубліковане у Фейсбук-сторінці бригади.
Те, що росіяни — вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося — кацапи в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням, — вказано в описі відео.
Суд не знадобиться — спрацювала миттєва карма. Усіх трьох тварюк ліквідували наші пілоти ББС і артилеристи, які продемонстрували блискучу влучність по живій силі, — додали у бригаді.