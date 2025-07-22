З'явилася реакція ЄС на ухвалення правок, які знищили незалежність НАБУ та САП

https://racurs.ua/ua/n208000-z-yavylasya-reakciya-ies-na-uhvalennya-pravok-yaki-znyschyly-nezalejnist-nabu-ta-sap.html

Ракурс

Єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос заявила, що серйозно стурбована голосуванням парламенту України за законопроєкт № 12414, який обмежує роботу НАБУ та САП.

Про це Кос написала у себе в мережі Х (Твіттер).

За її словами, ліквідація головних гарантій, які захищають незалежність НАБУ, — це суттєвий крок назад, тоді як незалежність НАБУ і САП важливі на шляху України до вступу в ЄС.

І резюмувала, що верховенство права — у центрі переговорів про вступ до ЄС.

Раніше НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати законопроєкт, який обмежує їхню діяльність.

Відповідну заяву очільники антикорупційних відомств зробили на спільному брифінгу.

Ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето. […] Ми категорично засуджуємо такі дії [парламенту], — зазначив директор НАБУ Сергій Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що ухвалений закон знищує незалежність обох відомств від політичного впливу: «Це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій».

Ветувати документ закликали й правозахисники з Transparency International Ukraine.

Рада підтримала 22 липня в другому читанні проєкт № 12414, який містить зміни щодо роботи НАБУ та САП.

За проголосували 263 депутати.

Найбільше голосів «за» дали фракція «Слуги народу» (185), також їх підтримали більшість депутатів з «ПЗЖМ» (18), «Довіри» (17), «Батьківщини» (15), «За майбутнє" (10) й «Відновлення України» (9). Крім того, три голоси «за» дала «Європейська солідарність», один — «Голосу», і ще пʼять — позафракційні.

Законопроєкт, серед іншого, дозволяє генпрокурору забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам, а також самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Правозахисники закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважали, що він становить загрозу незалежності НАБУ.