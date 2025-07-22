рф ударила КАБами по Сумам и дронами по области — много раненых

рф ударила КАБами по Сумам и дронами по области. Фото:

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Армія російської федерації здійснила нових ударі по Сумах та області.

Пізно ввечері, 21 липня, окупанти завдали авіаудару КАБами по житловому району Сум. Ніхто не загинув, але поранення дістали троє осіб. Серед постраждалих — дитина. До лікарні доставили 60-річну жінку та 38-річного чоловіка. Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та в. о. міського голови Артем Кобзар.

Зазначається, що після обстрілу багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо відомо, що за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

У Сумах внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

Крім того, вчора ввечері російські окупанти завдали удару безпілотниками по цивільних об'єктах Путивльської громади на Сумщині. Атака дронів призвела до поранення 13 мирних мешканців, серед них п’ятирічного хлопчика. Госпіталізація нікому не знадобилася. На місці влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Також вчора окупанти вдарили по території Ковпаківського району Сумської громади. Попередньо двоє осіб дістали поранення. Обстріл призвів до пошкодження багатоповерхових будинків та нежитлових приміщень.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. В результаті загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали. Серед поранених 15-річна дівчина.