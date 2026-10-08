Армия РФ обстреляла Сумы из дальнобойной артиллерии. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Російська армія 8 жовтня атакувала місто Суми.

Для ударів по обласному центру окупанти застосували далекобійну реактивну артилерію. Ворог випустив чотири снаряди по об'єкту цивільної інфраструктури. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомили в Telegram.

Наразі відомо про одного загиблого. Ще четверо осіб зазнали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі. З двох постраждалих дорослих один перебуває у важкому стані.

Усі наслідки атаки з’ясовуються. Постраждалим вже надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні 8 жовтня завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуси, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН. Наразі відомо про 33 загиблих та 18 поранених.