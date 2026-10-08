Росіяни 8 жовтня вдарили по рейсових автобусах у Краматорську, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, о 10.00 завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуси, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН.

Наразі відомо про 30 загиблих та 18 поранених. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба Краматорської міської ради повідомляє, що через цілеспрямовані російські атаки зупиняють роботу громадського транспорту у Краматорську та Слов’янську.