У Києві російський дрон вдарив по будівлі магазину — двоє загиблих

Російський БпЛА вдарив по магазину у Києві, фото: «Фокус»

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Ракурс

У Солом’янському районі Києва сталося влучання БпЛА в чотириповерхову будівлю магазину.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличкою.

Пожежу вже локалізували.

Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив Кличко.

Крім того, сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки.