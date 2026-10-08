У Києві російський дрон вдарив по будівлі магазину — двоє загиблих

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Російський БпЛА вдарив по магазину у Києві, фото: «Фокус»
У Києві російський дрон вдарив по будівлі магазину — двоє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n216698-u-kyievi-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-budivli-magazynu-dvoie-zagyblyh.htmlРакурс
У Солом’янському районі Києва сталося влучання БпЛА в чотириповерхову будівлю магазину.
Про це сьогодні, 8 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличкою.
Пожежу вже локалізували.
Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив Кличко.
Крім того, сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки.