Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський БпЛА вдарив по магазину у Києві, фото: «Фокус»

У Києві російський дрон вдарив по будівлі магазину — двоє загиблих

8 жов 2026, 12:49
999

У Солом’янському районі Києва сталося влучання БпЛА в чотириповерхову будівлю магазину.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличкою.

Пожежу вже локалізували.

Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив Кличко.

Крім того, сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів