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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Дев’ять авто з РЕБ та антени зв’язку знищили українські дрони у Бєлгородській області (ВІДЕО)

8 жов 2026, 11:58
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У Бєлгородській області РФ українські безпілотники БпС «СТРІКС» 4-го прикордонного загону виявили та уразили дев’ять автомобілів ворога, обладнаних засобами радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ДПСУ.

Наявність засобів радіоелектронної боротьби не завадила нашим дронам виявити та знищити жодну з цілей, — зазначили у Держприкордонслужбі.

Також було знищено чотири стаціонарні антени зв’язку, через які ворог координував свої підрозділи та підтримував управління на цій ділянці.

Противник звик, що війна відбувається лише на чужій території. Але в цю гру можна грати в обидва боки: де ворог розгортає свою техніку та зв’язок, там його дістануть наші оператори, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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