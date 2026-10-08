Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216697-dev-yat-avto-z-reb-ta-anteny-zv-yazku-znyschyly-ukrayinski-drony-u-bielgorodskiy-oblasti-video.html

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У Бєлгородській області РФ українські безпілотники БпС «СТРІКС» 4-го прикордонного загону виявили та уразили дев’ять автомобілів ворога, обладнаних засобами радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ДПСУ.

Наявність засобів радіоелектронної боротьби не завадила нашим дронам виявити та знищити жодну з цілей, — зазначили у Держприкордонслужбі.

Також було знищено чотири стаціонарні антени зв’язку, через які ворог координував свої підрозділи та підтримував управління на цій ділянці.