Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n216697-devyat-avto-s-reb-i-antenny-svyazi-unichtojili-ukrainskie-drony-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

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У Бєлгородській області РФ українські безпілотники БпС «СТРІКС» 4-го прикордонного загону виявили та уразили дев’ять автомобілів ворога, обладнаних засобами радіоелектронної боротьби.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ДПСУ.

Наявність засобів радіоелектронної боротьби не завадила нашим дронам виявити та знищити жодну з цілей, — зазначили у Держприкордонслужбі.

Також було знищено чотири стаціонарні антени зв’язку, через які ворог координував свої підрозділи та підтримував управління на цій ділянці.