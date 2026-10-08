Россияне 8 октября ударили по автобусу в Краматорске, фото: Краматорский городской совет

https://racurs.ua/n216696-rossiyane-udarili-po-reysovomu-avtobusu-v-kramatorske-12-pogibshih-foto.html

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Російські загарбники завдали удару рейсовому автобусу в Краматорську, який у момент атаки перевозив пасажирів.

За попередньою інформацією, щонайменше 12 людей загинули, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Росіяни вкотре вдарили туди, де точно немає жодної військової цілі. По рейсовому автобусу. По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що громадський транспорт у Краматорську зупинено.