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Россияне 8 октября ударили по автобусу в Краматорске, фото: Краматорский городской совет

Россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске — 12 погибших (ФОТО)

8 окт 2026, 11:35
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Російські загарбники завдали удару рейсовому автобусу в Краматорську, який у момент атаки перевозив пасажирів.

За попередньою інформацією, щонайменше 12 людей загинули, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Росіяни вкотре вдарили туди, де точно немає жодної військової цілі. По рейсовому автобусу. По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що громадський транспорт у Краматорську зупинено.

Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли й евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це і без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору, — наголошується в повідомленні міськради.

Источник: Ракурс


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