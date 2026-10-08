Последствия российского удара по Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n216695-v-odesskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-postradal-priut-dlya-jivotnyh-foto.html

Ракурс

В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 були пошкоджені. Також пошкоджено вольєри та паркан притулку для тварин. Одна тварина через атаку загинула, — розповів він.

Пожежі вже ліквідовані. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.