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Ракурс
Последствия российского удара по Одесской области, фото: Одесская ОВА

В Одесской области в результате российской атаки пострадал приют для животных (ФОТО)

8 окт 2026, 11:02
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В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 були пошкоджені. Також пошкоджено вольєри та паркан притулку для тварин. Одна тварина через атаку загинула, — розповів він.

Пожежі вже ліквідовані. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Источник: Ракурс


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