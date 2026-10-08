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Ракурс
Наслідки російського удару по Одещині, фото: Одеська ОВА

На Одещині внаслідок російської атаки постраждав притулок для тварин (ФОТО)

8 жов 2026, 11:02
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В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 були пошкоджені. Також пошкоджено вольєри та паркан притулку для тварин. Одна тварина через атаку загинула, — розповів він.

Пожежі вже ліквідовані. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Джерело: Ракурс


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