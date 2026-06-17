Російська армія вдарила дроном по кінно-спортивній школі на Сумщині. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумщині.

Вночі у середу, 17 червня, ворожий ударний безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Загарбники свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти — вихованці школи. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що працівники закладу не постраждали.

Ворожі «Шахеди» завдали ударів по відділенню доставки та стайні. Внаслідок цього загинули троє коней.

Нагадаємо, в лютому російські загарбники атакували ферму в селі Дворічний Кут Харківської області. Ворожа атака призвела до пожежі — горів дах будівлі ферми та виникли інші руйнування. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік і загинуло близько 100 голів свиней.