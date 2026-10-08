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Росіяни 8 жовтня вдарили по автобусу у Краматорську, фото: Краматорська міська рада
Росіяни вдарили по рейсовому автобусу у Краматорську — 12 загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216696-rosiyany-vdaryly-po-reysovomu-avtobusu-u-kramatorsku-12-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару рейсовому автобусу в Краматорську, який у момент атаки перевозив пасажирів.
За попередньою інформацією, щонайменше 12 людей загинули, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.
Росіяни вкотре вдарили туди, де точно немає жодної військової цілі. По рейсовому автобусу. По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах, — наголошують у міськраді.
Зазначається, що громадський транспорт у Краматорську зупинено.
Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли й евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це і без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору, — наголошується в повідомленні міськради.