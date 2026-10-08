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Ракурс
Российский БпЛА ударил по магазину в Киеве, фото: «Фокус»

В Киеве российский дрон ударил по зданию магазина — двое погибших

8 окт 2026, 12:49
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У Солом’янському районі Києва сталося влучання БпЛА в чотириповерхову будівлю магазину.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличкою.

Пожежу вже локалізували.

Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив Кличко.

Крім того, сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки.

Источник: Ракурс


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