В Киеве российский дрон ударил по зданию магазина — двое погибших

Российский БпЛА ударил по магазину в Киеве, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n216698-v-kieve-rossiyskiy-dron-udaril-po-zdaniu-magazina-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

У Солом’янському районі Києва сталося влучання БпЛА в чотириповерхову будівлю магазину.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличкою.

Пожежу вже локалізували.

Виявили тіла 2 загиблих. Та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив Кличко.

Крім того, сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки.