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Последствия российского удара по многоэтажке в Киеве, фото ГСЧС
В Киеве два человека погибли в результате российского удара по многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216690-v-kieve-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-mnogoetajke-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 жовтня, ввечері завдали удару по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва.
Удар спричинив пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні десятого поверху. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей, — зазначили у відомстві.
Також четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.
Було врятовано 22 людей, серед них восьмеро дітей. 12 мешканцям будинку надали допомогу психологи ДСНС.