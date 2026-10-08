Последствия российского удара по многоэтажке в Киеве, фото ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 7 жовтня, ввечері завдали удару по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва.

Удар спричинив пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні десятого поверху. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей, — зазначили у відомстві.

Також четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.

Було врятовано 22 людей, серед них восьмеро дітей. 12 мешканцям будинку надали допомогу психологи ДСНС.