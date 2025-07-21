Наслідки нічної російської атаки по Києву показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207958-naslidky-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-po-kyievu-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Києву, застосувавши ракети та безпілотники.
В результаті загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина. У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці — у неї гіпертонічний криз, — розповіли у прокуратурі.
Також зафіксовано такі наслідки російської атаки:
- у Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Крім того, постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торгівельні приміщення;
- у Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері;
- у Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна;
- у Дніпровському районі горіли торгівельні павільйони та склади;
- в Оболонському районі два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань.
Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин, — додали в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).