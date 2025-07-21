Наслідки російської повітряної атаки у Києві 21 липня, фото: Київська міська прокуратура

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Рашисти в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Києву, застосувавши ракети та безпілотники.

В результаті загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина. У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці — у неї гіпертонічний криз, — розповіли у прокуратурі.

Також зафіксовано такі наслідки російської атаки:

у Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Крім того, постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торгівельні приміщення;

у Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері;

у Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна;

у Дніпровському районі горіли торгівельні павільйони та склади;

в Оболонському районі два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань.

Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин, — додали в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).