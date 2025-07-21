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Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС
У Києві через масовану російську атаку загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207956-u-kyievi-cherez-masovanu-rosiysku-ataku-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.
У Києві в результаті російської атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також зафіксовані такі наслідки російської атаки по столиці:
- у Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала;
- у Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м;
- у Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання;
- у Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.
Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.
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