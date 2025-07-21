Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

У Києві в результаті російської атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також зафіксовані такі наслідки російської атаки по столиці:

у Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала;

у Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м;

у Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання;

у Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.