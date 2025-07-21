Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

В Киеве из-за массированной российской атаки погиб человек (ФОТО)

21 июл 2025, 08:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

У Києві в результаті російської атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також зафіксовані такі наслідки російської атаки по столиці:

  • у Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала;
  • у Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м;
  • у Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання;
  • у Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров