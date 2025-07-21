Последствия российской атаки в Ивано-Франковской общине, фото: Руслан Марцинков

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Однією з цілей рашистів був Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки за час війни.

Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби, — зазначив він.

За словами Марцінківа, в одному з сіл громади є постраждалі в легкому стані.