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Ракурс
Последствия российской атаки в Ивано-Франковской общине, фото: Руслан Марцинков

Рашисты совершили самую масштабную за время войны атаку по Ивано-Франковску — мэр (ФОТО)

21 июл 2025, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Однією з цілей рашистів був Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки за час війни.

Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби, — зазначив він.

За словами Марцінківа, в одному з сіл громади є постраждалі в легкому стані.

Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато, — додав він. — Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Наслідки російської атаки в Івано-Франківській громаді, фото: Руслан Марцінків

Источник: Ракурс


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