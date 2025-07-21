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Наслідки російської атаки в Івано-Франківській громаді, фото: Руслан Марцінків
Рашисти здійснили наймасштабнішу за час війни атаку по Івано-Франківську — мер (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207955-rashysty-zdiysnyly-naymasshtabnishu-za-chas-viyny-ataku-po-ivano-frankivsku-mer-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.
Однією з цілей рашистів був Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки за час війни.
Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби, — зазначив він.
За словами Марцінківа, в одному з сіл громади є постраждалі в легкому стані.
Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато, — додав він. — Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.