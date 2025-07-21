Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки в Івано-Франківській громаді, фото: Руслан Марцінків

Рашисти здійснили наймасштабнішу за час війни атаку по Івано-Франківську — мер (ФОТО)

21 лип 2025, 08:20
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 липня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Однією з цілей рашистів був Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки за час війни.

Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби, — зазначив він.

За словами Марцінківа, в одному з сіл громади є постраждалі в легкому стані.

Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато, — додав він. — Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Наслідки російської атаки в Івано-Франківській громаді, фото: Руслан Марцінків

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів