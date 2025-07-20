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Ракурс
Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі

Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі (ВІДЕО)

20 лип 2025, 21:29
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Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі.

Ближній бій з окупантами — новий екшн від 63 бригади. Двоє крутих сержантів 107 батальйону взяли в полон сімох ворогів. Росіяни заховалися в норі у Серебрянському лісі, відстрілювалися та кидали гранати. Здаватися вони не хотіли, але наші хлопці виявилися дуже переконливими. Це треба бачити! — розповіли у бригаді.

Джерело: Ракурс


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