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Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі
Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207954-dvoie-biyciv-63-yi-ombr-vzyaly-v-polon-simoh-rosiyskyh-okupantiv-u-serebryanskomu-lisi-video.htmlРакурс
Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі.
Ближній бій з окупантами — новий екшн від 63 бригади. Двоє крутих сержантів 107 батальйону взяли в полон сімох ворогів. Росіяни заховалися в норі у Серебрянському лісі, відстрілювалися та кидали гранати. Здаватися вони не хотіли, але наші хлопці виявилися дуже переконливими. Це треба бачити! — розповіли у бригаді.