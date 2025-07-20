Готується рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу, – прем’єрка Свириденко

https://racurs.ua/ua/n207953-gotuietsya-rishennya-pro-richnyy-moratoriy-na-perevirky-biznesu-premierka-svyrydenko.html

Ракурс

Готується рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу. Також запускають проєкт «Проектуй і будуй». Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

Держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта — «під ключ». Такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.

Про це очільниця уряду написала у своєму Фейсбук за підсумками першого тижня роботи нового Кабміну.

За її словами, уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи.

Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу, — написала Свириденко.

Також уряд розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів рф.

Наступного тижня Кабмін планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це — підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення Уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль.

Влада також декларує запуск експериментального проєкту «Проектуй і будуй», який покликаний швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта — «під ключ». Це європейська практика, відома як Design-build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.

Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.