Двое бойцов 63-й ОМБр взяли в плен семерых российских оккупантов в Серебрянском лесу

Двоє бійців 63-ї ОМБр взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі.

Ближній бій з окупантами — новий екшн від 63 бригади. Двоє крутих сержантів 107 батальйону взяли в полон сімох ворогів. Росіяни заховалися в норі у Серебрянському лісі, відстрілювалися та кидали гранати. Здаватися вони не хотіли, але наші хлопці виявилися дуже переконливими. Це треба бачити! — розповіли у бригаді.