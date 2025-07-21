СБУ та Офіс генпрокурора проводять слідчі дії у співробітників НАБУ

НАБУ повідомляє про обшуки, які проводять у його співробітників, фото: Uplan

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У співробітників НАБУ працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора проводять слідчі дії.

Про це сьогодні, 21 липня, вранці повідомила прес-служба НАБУ.

21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини, — вказано в повідомленні.

Видання «Суспільне» з посиланням на джерело в СБУ повідомляє, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять «спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро».

Зазначається, що наразі відбувається серія обшуків у детективів бюро у різних регіонах. Їм інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Один з детективів, ймовірно, передавав росіянам секретні дані через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Інший нібито вів незаконний бізнес з росією. Його затримали, — зазначає видання.

За інформацією джерел видання «Українська правда» в НАБУ, відбуваються близько 80 обшуків.

Джерело: НАБУ, «Суспільне», «Українська правда»