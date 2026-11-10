Российский БпЛА попал по пригородному электропоезду в Сумах. Фото:

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Російський безпілотник влучив по приміському електропоїзду в Сумах.

У вівторок, 10 листопада, ворожий дрон-камікадзе прицільно атакував приміський електропоїзд. У момент удару електричка стояла на пероні станції. На щастя, минулося без постраждалих — люди були в укритті. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та «Укрзалізниця» повідомили в соцмережах.

У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали, — зазначили в «Укрзалізниці».

Керівник ОВА закликав жителів Сумщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. А пасажирам потрібно перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни спрямували по залізничному вокзалу в Дніпрі реактивний дрон. Було влучання по одній із платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Внаслідок російської атаки загинули 15 осіб.