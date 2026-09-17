Российский дрон атаковал вокзал в Берестине Харьковской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по залізничній інфраструктурі України.

Вранці у четвер, 17 вересня, російський безпілотник атакував вокзал у Берестині Харківської області. Будівля вокзалу зазнала серйозних ушкоджень, але пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті на момент атаки. Поїзди на Берестин не скасовуються. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

У Києві внаслідок російського обстрілу постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця — Почайна. Залізничники кажуть, що знадобиться день на відновлення.

Пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах «УЗ».

Також у мережі пишуть, що вночі росіяни атакували потяг «Одеса — Дніпро» під час руху. Пасажирів залізничники встигли евакуювати.

Нагадаємо, 16 вересня у Миколаївській області російський БпЛА влучив у пасажирський потяг виникла пожежа. На момент події пасажири та працівники потяга були евакуйовані на безпечну відстань, постраждалих немає.