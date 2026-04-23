Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне обстреляли железную дорогу в Кривом Роге. Фото:

Армия РФ ударила по железной дороге в Кривом Роге

23 апр 2026, 17:25
Російські війська 23 квітня атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу.

Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку і люди пройшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Внаслідок обстрілу зафіксовані незначні пошкодження вокзалу. У будівлі вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. Пошкодження відновлять найближчим часом.

Просимо бути уважними та виконувати вказівки залізничників, — зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 23 квітня російські загарбники завдали удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

А 22 квітня російський дрон атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії був поїзд з електровозом. Загинув помічник машиніста, самого машиніста госпіталізували.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров