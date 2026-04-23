Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС
Російські дрони вдарили по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини — загинула людина (ФОТО)
Російські загарбники завдали удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини.
Про це сьогодні, 23 квітня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки, — зазначив він. — На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.