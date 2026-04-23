Наслідки російської атаки по Дніпру 23 квітня, фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі двоє загиблих та десять поранених внаслідок російської атаки (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, масовано атакували Дніпро. Частково зруйнована житлова 13-поверхівка — у кількох квартирах спалахнули пожежі.
Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.
Також у місті горіли адмінбудівля, автомобілі та магазин — пожежі локалізовані.
Наразі відомо про двох загиблих та десятьох травмованих. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей — дівчата віком 9 та 14 років.
Надзвичайники врятували шістьох людей, зокрема двох дітей.