Ракурс
Последствия атаки по Днепру 23 апреля, фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре двое погибших и десять раненых в результате российской атаки (ФОТО)

23 апр 2026, 09:44
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, масовано атакували Дніпро. Частково зруйнована житлова 13-поверхівка — у кількох квартирах спалахнули пожежі.

Про це повідомляють прес-служби Дніпропетровської ОВА та ДСНС.

Також у місті горіли адмінбудівля, автомобілі та магазин — пожежі локалізовані.

Наразі відомо про двох загиблих та десятьох травмованих. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей — дівчата віком 9 та 14 років.

Надзвичайники врятували шістьох людей, зокрема двох дітей.

Источник: Ракурс


