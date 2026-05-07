Россияне обстреляли поезд в Николаевской области.

Армія Росії знову атакувала українську залізничну інфраструктуру.

У четвер, 7 травня, окупанти здійснили атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали, бо перебували у безпечному місці. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух поїздів. Через обстріл рейс № 101/102 «Миколаїв — Лозова» вирушив із затримкою на 2 год. 11 хв., а поїзд № 206 «Миколаїв — Херсон» виїхав пізніше графіка на 1 год. 11 хв.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області загарбники атакували FPV-дроном автомобіль енергетиків ДТЕК, які їхали на ремонтні роботи в прифронтовому місті. Працівники не постраждали, бо встигли втекти з машини. Службове ж авто після обстрілу серйозно пошкоджене й більше не може використовуватися для виїздів.