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Рашисти здійснили чергову масовану атаку по об’єктах газовидобутку України, фото: «Нафтогаз»
Рашисти вночі завдали десятки ударів по об'єктах газовидобутку — Нафтогазhttps://racurs.ua/ua/n208003-rashysty-vnochi-zavdaly-desyatky-udariv-po-obiektah-gazovydobutku-naftogaz.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня, вкотре атакували українські об'єкти газовидобутку — здійснено десятки ударів дронами, є руйнування.
Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України»
Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів, — наголошує голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.
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