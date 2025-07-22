Рашисти здійснили чергову масовану атаку по об’єктах газовидобутку України, фото: «Нафтогаз»

https://racurs.ua/ua/n208003-rashysty-vnochi-zavdaly-desyatky-udariv-po-obiektah-gazovydobutku-naftogaz.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня, вкотре атакували українські об'єкти газовидобутку — здійснено десятки ударів дронами, є руйнування.

Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України»

Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів, — наголошує голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.