Десятки российских беспилотников ночью атаковали Украину. Фото:

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Ракурс

Десятки російських безпілотників вночі атакували Україну.

У ніч на 22 липня окупанти запустили 42 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Приморсько-Ахтарська в росії та Чауди й Гвардійського в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що захисникам неба вдалося збити вогневими засобами 26 ворожих БпЛА на півдні та сході країни. Ще сім ворожих дронів були локаційно втрачені або подавлені системами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання дев’ятьох ворожих БпЛА у трьох локаціях і падіння уламків на трьох локаціях.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що вночі сили ППО збили в області 14 ворожих безпілотників.

У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА був пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа, яку вже ліквідували.

А у Васильківській громаді Синельниківського району через атаку російських дронів постраждало державне підприємство. Там також виникла пожежа.

Нагадаємо, 21 липня російські загарбники здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні. Зокрема, наймасштабніша за час війни атака була здійснена по Івано-Франківську. А в трьох селах були пошкодження інфраструктури.