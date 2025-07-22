Россияне сбросили КАБ на жилой дом в Краматорске и убили ребенка

Россияне сбросили КАБ на жилой дом в Краматорске. Фото: МВА

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Російські окупанти поцілили в житловий будинок у Краматорську.

У вівторок вночі, 22 липня, росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоквартирному житловому будинку в місті. На місці влучання виникла пожежа. Наразі відомо про загиблого хлопчика 2015 року народження. Про це начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

Також постраждали п’ятеро осіб. Пораненим вже надали медичну допомогу.

А напередодні Краматорськ зазнав трьох ворожих ударів — росіяни атакували БпЛА «V2U». Окупанти били по приватному сектору, гаражах та промисловій зоні. Постраждав 1976 року народження.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував у Telegram, що за 21 липня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, 19 липня російська армія вдарила по Костянтинівці в Донецькій області авіаційними бомбами ФАБ-250 та ударними FPV-дронами. Були зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та поранення серед місцевих жителів.