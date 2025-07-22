Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушения в Одессе. Фото: ГСЧС
Одесса ночью подверглась атакам российских БпЛА — фото разрушенийhttps://racurs.ua/n207983-odessa-nochu-podverglas-atakam-rossiyskih-bpla-foto-razrusheniy.htmlРакурс
Армія рф вночі 22 липня атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на парковці, де горіли автомобілі. А в багатоповерхівках повилітали вікна, також пошкоджено магазин. Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер поінформував, що попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих ще уточняється, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.
Нагадаємо, вночі 22 липня російські окупаційні війська вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, з них — одна дитина. А внаслідок атак на дві громади області постраждали 15 осіб.