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Ракурс
Руйнування в Одесі. Фото: ДСНС

Одеса вночі зазнала атак російських БпЛА — фото руйнувань

22 лип 2025, 08:55
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Армія рф вночі 22 липня атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на парковці, де горіли автомобілі. А в багатоповерхівках повилітали вікна, також пошкоджено магазин. Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер поінформував, що попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих ще уточняється, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Руйнування в Одесі. Фото: ДСНС

Руйнування в Одесі. Фото: ДСНС

Руйнування в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 22 липня російські окупаційні війська вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, з них — одна дитина. А внаслідок атак на дві громади області постраждали 15 осіб.

Джерело: Ракурс


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