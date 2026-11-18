В Одесі зросла кількість загиблих і поранених. Фото:

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В Одесі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок атаки РФ.

Спершу було відомо про одну жертву, а наразі кількість загиблих зросла до трьох. Окупанти вбили двох жінок та чоловіка. Також постраждали семеро осіб. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 18 листопада повідомив у Telegram.

Місцева влада уточнила, що російські війська сьогодні атакували середмістя. У житлових будинках, кафе й магазинах вилетіло скло. Загорівся легковий автомобіль, ще кілька автівок були пошкоджені.

На жаль, стало відомо про ще одну жертву ворожої атаки по середмістю Одеси. Загальна кількість загиблих зросла до трьох. Серед них — дві жінки та чоловік, — зазначив очільник ОВА.

Також в МВА поінформували, що росіяни сьогодні завдали повторного удару по історичному центру Одеси. Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, 18 листопада російський дрон-камікадзе влучив по житловому будинку в центрі Одеси. Внаслідок російської атаки загинула людина, є постраждалі.