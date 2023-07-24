ЮНЕСКО осудила ликвидацию российского пропагандиста Журавлева

https://racurs.ua/n185436-unesko-osudila-likvidaciu-rossiyskogo-propagandista-juravleva.html

Ракурс

В ЮНЕСКО засудили ліквідацію російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Заяву гендиректорки публікують росЗМІ.

.

Журавльов разом з іншими колегами-пропагандистами днями потрапив під обстріл на запорізькому напрямку та отримав несумісні з життям травми.

Журавльов став буцімто журналістом лише нещодавно. У 2014 році він разом з Павлом Губарєвим штурмував Донецьку ОДА. Після того, вже в складі так званої лнр, займався вбивствами й крадіжками.

У мережі є фото, на якому буцімто росжурналіст з автоматом поряд з так званими «ополчєнцами».

Так званий «військкор» «РИА Новости» Журавльов здох в Україні під час обстрілу. Співробітники російських держмедіа РИА Новости, ТАСС, Известий та телеканалу «Росія» потрапили під обстріл у районі П’ятихаток, що у Запорізькій області. Декілька з них отримали поранення.