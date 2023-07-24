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ЮНЕСКО засудила ліквідацію російського пропагандиста Журавльова
ЮНЕСКО засудила ліквідацію російського пропагандиста Журавльоваhttps://racurs.ua/ua/n185436-unesko-zasudyla-likvidaciu-rosiyskogo-propagandysta-juravlova.htmlРакурс
В ЮНЕСКО засудили ліквідацію російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Заяву гендиректорки публікують росЗМІ.
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Журавльов разом з іншими колегами-пропагандистами днями потрапив під обстріл на запорізькому напрямку та отримав несумісні з життям травми.
Журавльов став буцімто журналістом лише нещодавно. У 2014 році він разом з Павлом Губарєвим штурмував Донецьку ОДА. Після того, вже в складі так званої лнр, займався вбивствами й крадіжками.
У мережі є фото, на якому буцімто росжурналіст з автоматом поряд з так званими «ополчєнцами».
Так званий «військкор» «РИА Новости» Журавльов здох в Україні під час обстрілу. Співробітники російських держмедіа РИА Новости, ТАСС, Известий та телеканалу «Росія» потрапили під обстріл у районі П’ятихаток, що у Запорізькій області. Декілька з них отримали поранення.
Цей виродок з перших днів березня 2014 року розпалював у Донецьку війну, разом із Губарєвим штурмував Донецьку ОДА, а потім убивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї із озброєних банд лнр. Добре його пам’ятаю. Це був один із перших «російських туристів», якого ідентифікували в Донецьку. Таких як він тоді надсилали з РФ, щоб розпалити на Донбасі заворушення та насильство, — написав Казанський.
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