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Пропагандист «РИА Новости» Журавлев больше не будет не врать — его ликвидировали ВСУhttps://racurs.ua/n185371-propagandist-ria-novosti-juravlev-bolshe-ne-budet-ne-vrat-ego-likvidirovali-vsu.htmlРакурс
Пропагандист РІА Новини Ростислав Журавльов відсьогодні більше не бреше. Українські військові ліквідували російського пропагандиста на фронті.
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Журавльов був «воєнкором» агентства «РИА Новости», де 22 липня повідомили, що їх співробітник «загинув внаслідок українського обстрілу в зоні «СВО» (так московити називають розпочату ними війну проти України — «Ракурс»).
Останнє повідомлення на каналі знищеного російського пропагандиста Журавльова — вітання його з днем народження. Виявилося, що пересувається під обстрілами він все ж таки недостатньо швидко.
Крім того, поранення біля П’ятихаток отримали фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Михальчевський та, за попередніми даними, пропагандист ресурсу «Известия».
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