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Ракурс

Пропагандист «РИА Новости» Журавльов більше не брехатиме — його ліквідували ЗСУ

22 лип 2023, 14:02
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Пропагандист РІА Новини Ростислав Журавльов відсьогодні більше не бреше. Українські військові ліквідували російського пропагандиста на фронті.


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Журавльов був «воєнкором» агентства «РИА Новости», де 22 липня повідомили, що їх співробітник «загинув внаслідок українського обстрілу в зоні «СВО» (так московити називають розпочату ними війну проти України — «Ракурс»).

Останнє повідомлення на каналі знищеного російського пропагандиста Журавльова — вітання його з днем народження. Виявилося, що пересувається під обстрілами він все ж таки недостатньо швидко.

Крім того, поранення біля П’ятихаток отримали фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Михальчевський та, за попередніми даними, пропагандист ресурсу «Известия».

Джерело: Ракурс


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