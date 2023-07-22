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Пропагандист «РИА Новости» Журавльов більше не брехатиме — його ліквідували ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185371-propagandyst-rya-novosty-juravlov-bilshe-ne-brehatyme-yogo-likviduvaly-zsu.htmlРакурс
Пропагандист РІА Новини Ростислав Журавльов відсьогодні більше не бреше. Українські військові ліквідували російського пропагандиста на фронті.
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Журавльов був «воєнкором» агентства «РИА Новости», де 22 липня повідомили, що їх співробітник «загинув внаслідок українського обстрілу в зоні «СВО» (так московити називають розпочату ними війну проти України — «Ракурс»).
Останнє повідомлення на каналі знищеного російського пропагандиста Журавльова — вітання його з днем народження. Виявилося, що пересувається під обстрілами він все ж таки недостатньо швидко.
Крім того, поранення біля П’ятихаток отримали фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Михальчевський та, за попередніми даними, пропагандист ресурсу «Известия».
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