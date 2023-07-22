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Ракурс
Парамедик Тайра знялася в музичному кліпі в образі лицарки в обладунках

Парамедик Тайра знялася в музичному кліпі в образі лицарки в обладунках (ВІДЕО)

22 лип 2023, 13:43
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Звільнена з полону громадська діячка, волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» знялася у кліпі на пісню гурту Ukie’z «Не віддавай своїх темряві».


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Прем'єра відео відбулася 21 липня.

Це пісня про почуття, які нині переживає кожна дієва людина в країні. Про надію і розлуку, про біль і смерть, про борню Світла з Темрявою, про бойове братерство і, врешті-решт, — порятунок. Поряд із тим — це маленьке кіно, світла казка знята режисером Олександром Балтушевим, — розповіли в колективі.

«Тайра» зображує одночасно сучасну українську військову та легендарну лицарку в обладунках. Разом із нею у відео фігурує Андрій Гончарук «Publisher», засновник видавництва «Люта справа», а зараз — боєць Нацгвардії.

Сюжет кліпу глибоко символічний — наша героїчна Тайра, яка символізує всю нашу країну, перемагає страх і привидів зневіри. Рятує свого побратима, і, хоч обидва і поранені, але вони їдуть далі. Попереду — невідомість. Але в цій невідомості є надія. Надія на те, що ми не піддамося темряві і переможемо її, — переповідає музикант гурту Богдан Буткевич.

Джерело: Ракурс


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