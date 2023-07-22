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Парамедик Тайра снялась в музыкальном клипе в образе рыцарки в доспехах
Парамедик Тайра снялась в музыкальном клипе в образе рыцарки в доспехах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185370-paramedik-tayra-snyalas-v-muzykalnom-klipe-v-obraze-rycarki-v-dospehah-video.htmlРакурс
Звільнена з полону громадська діячка, волонтерка і парамедик Юлія Паєвська «Тайра» знялася у кліпі на пісню гурту Ukie’z «Не віддавай своїх темряві».
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Прем'єра відео відбулася 21 липня.
Це пісня про почуття, які нині переживає кожна дієва людина в країні. Про надію і розлуку, про біль і смерть, про борню Світла з Темрявою, про бойове братерство і, врешті-решт, — порятунок. Поряд із тим — це маленьке кіно, світла казка знята режисером Олександром Балтушевим, — розповіли в колективі.
«Тайра» зображує одночасно сучасну українську військову та легендарну лицарку в обладунках. Разом із нею у відео фігурує Андрій Гончарук «Publisher», засновник видавництва «Люта справа», а зараз — боєць Нацгвардії.
Сюжет кліпу глибоко символічний — наша героїчна Тайра, яка символізує всю нашу країну, перемагає страх і привидів зневіри. Рятує свого побратима, і, хоч обидва і поранені, але вони їдуть далі. Попереду — невідомість. Але в цій невідомості є надія. Надія на те, що ми не піддамося темряві і переможемо її, — переповідає музикант гурту Богдан Буткевич.
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