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Звільнений від людей Бахмут - з'явилося відео "денацифікованого" міста
Звільнений від людей Бахмут — з’явилося нове відео «денацифікованого» містаhttps://racurs.ua/ua/n185435-zvilnenyy-vid-ludey-bahmut-z-yavylosya-nove-video-denacyfikovanogo-mista.htmlРакурс
З’явилося нове відео «денацифікованого» та звільненого від людей російськими нацистами Бахмута. Його опублікував Денис Казанський.
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На відео з дрона видно спалені скелети багатоповерхівок та безлюдне місто у Донецькій області.
З 73 тис. мешканців Бахмута до початку повномасштабної війни до травня 2022 року в місті лишалося менш як 20 тис., завдяки цьому вдалося уникнути тієї кількості жертв, на яку сподівалися росіяни.
Битва за Бахмут — серія боїв між ЗСУ та іншими Силами оборони України і ЗС рф за підтримки підрозділу ГРУ рф «ПВК Вагнера» у ході бойових дій, що розгорнулися навколо міста Бахмут із серпня 2022 року. Бої є частиною битви за Донбас, найбільша битва після 1945 року на теренах Європи.
Битва за Бахмут — найкровопролитніша битва з початку російського вторгнення в Україну 2022 року, і найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни.
Наприкінці травні 2023 року українські сили вийшли з міста, але у липні ЗСУ почали здійснювати удари та наступ на північ та південь Бахмута.
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