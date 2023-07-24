Кремлівське брехло Пєсков - Антиракети самі зруйнували храм в Одесі

https://racurs.ua/ua/n185434-kremlivske-brehlo-pieskov-antyrakety-sami-zruynuvaly-hram-v-odesi.html

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Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Спасо-Преображенський собор в Одесі зруйнували українські «антиракети».

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Ми неодноразово заявляли і можемо це повторити — ми, наші збройні сили, ніколи не завдають ударів об'єктам соціальної інфраструктури або тим більше храмам, церквам та подібним об'єктам. Тому подібних звинувачень ми не приймаємо, це є абсолютною неправдою. Там йдеться про антиракети, власне, які були випущені та які самі зруйнували цей храм.

Спасо-Преображенський кафедральний собор — найбільший православний храм Одеси — був зруйнований внаслідок російського ракетного удару у ніч проти 23 липня. Тоді було завдано наймасштабнішого удару по історичному центру міста.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив:

Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає.

У Міноборони росії заявили, що собор нібито було зруйновано через «безграмотні дії операторів української ППО».